Правительство Бельгии временно запретило необязательные поездки граждан за границу для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо, передает The Brussels Times.

Ограничения будут действовать с 27 января по 1 марта. Бельгийцам будет запрещено выезжать из страны с целью отпуска или туризма. Исключениями могут быть только семейные обстоятельства или командировки.

«Пусть это будет понятно: мы не строим стену вокруг нашей страны. Приезжать и уезжать все еще возможно, но для этого должна быть уважительная причина», — подчеркнул премьер.

С 25 января все туристы из Великобритании, Южной Африки и Южной Америки, где появились новые мутации коронавируса, должны пойти на десятидневный карантин. Те, кто приехал в Бельгию, должен иметь два теста на COVID-19: один во время отправлении, другой — во время прибытия. Кроме этого, период обязательной изоляции для тех, у кого обнаружили коронавирус, продлен с семи дней до десяти.

По состоянию на 23 января в Бельгии обнаружили более 689 тысяч больных COVID-19, более чем 47 тысяч пациентов выздоровели, 20 675 — умерли.

Напомним, после локдауна – с 25 января – в Украине вероятно будут действовать ограничения оранжевой зоны.