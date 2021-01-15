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После локдауна – с 25 января – в Украине вероятно будут действовать ограничения оранжевой зоны. 

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью каналу Україна 24.

«Этот карантин завершится 24 числа, с 25-го мы перейдем, вероятно, в оранжевую зону, которая действовала до введения этих правил. На самом деле мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, началось небольшое увеличение (заболеваемости, - ред.), мы ожидаем более значительный рост», - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что медицинская система готова к возможному росту числа выявленных случаев заболевания коронавирусом, в том числе более 53 тысяч коек в больницах обеспечены кислородом.

Напомним, в Украине с 8 января начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные по 24 января включительно с целью предупреждения распространения COVID-19. В эфире одного из телеканалов 12 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что строгий карантин в Украине необходимо продолжить и после 24 января, поскольку для этого есть все основания.

В Украине за прошлые сутки, 14 января, обнаружили 8199 новых случаев COVID-19, умерли 166 человек. Всего за все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 1146963 человека, из них 847 391 человек выздоровел, умерли 20 542 человека.
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