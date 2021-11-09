Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без «уважительной цели» даже при имеющейся вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные пограничной службы и центра информации о ходе пандемии, сообщает Европейская правда.

В частности, сайт бельгийской федеральной службы по внутренним делам, ответственный также за пограничные вопросы, больше не содержит Украину в перечне государств, гражданам которых разрешен въезд в страну, несмотря на пандемические ограничения. Федеральная служба не уточняет, когда и по какой причине Украина была удалена по этому перечню, но известно, что в понедельник вступило в силу совместное решение ЕС о переводе Украины в «красную зону».

Правительственный портал, посвященный пандемии, также убрал Украину из перечня государств, в отношении которых ЕС делает исключения из пандемических ограничений, а также перевел Украину в красную зону.

Ранее Бельгия разрешала въезд с целью командировки, туризма и т.п. также иностранцев из стран, не входящих в общий «белый список», если эти путешественники завершили курс вакцинации от коронавируса вакцинами, разрешенными в ЕС. Однако с недавнего времени и эта возможность убрана: в конце октября Бельгия объявила о начале четвертой волны эпидемии и закрыла въезд для туристов и подобных категорий путешественников, кроме тех, кто находится в «белом списке» и не представляет эпидемической безопасности.

Таким образом, сейчас въезд в Бельгию из Украины разрешен только при наличии «уважительной причины», например для работающих, учащихся в Бельгии, прибывающих на лечение, для объединения семьи и т.д.

Напомним, сегодня Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.