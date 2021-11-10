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Бельгия сохранила право полноценного въезда в страну для граждан Украины, полностью вакцинированных от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Ранее в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. Зрада отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались», - написал он в Twitter.

Все условия въезда в Бельгию доступны на консульском сайте: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним, Нидерланды и Чехия сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. Ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония.

9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.
ForUm

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