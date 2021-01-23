Стали известны имена 15 погибших при пожаре в пансионате для престарелых в Харькове. Их обнародовали в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Среди лиц, погибших во время пожара в пансионате для пожилых людей были:

Валентина Панченко, 79 лет

Вера Звягинцева, 83 года;

Любовь Орищенко, 82 года;

Галина Мандригель, 70 лет

Анна Дмитренко, 71 год;

Ирина Палант, 85 лет

Любовь Постовна, 80 лет

Георгий Мартыненко, 79 лет

Павел Давиденко, 74 года;

Федор Гробов, 78 лет

Виктор Панин, 80 лет

Николай Чернов, 74 года;

Федор Телегунь, 91 год;

Елена Песина;

Ольга Юрченко.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.