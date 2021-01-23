Стали известны имена 15 погибших при пожаре в пансионате для престарелых в Харькове. Их обнародовали в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Среди лиц, погибших во время пожара в пансионате для пожилых людей были:
Валентина Панченко, 79 лет
Вера Звягинцева, 83 года;
Любовь Орищенко, 82 года;
Галина Мандригель, 70 лет
Анна Дмитренко, 71 год;
Ирина Палант, 85 лет
Любовь Постовна, 80 лет
Георгий Мартыненко, 79 лет
Павел Давиденко, 74 года;
Федор Гробов, 78 лет
Виктор Панин, 80 лет
Николай Чернов, 74 года;
Федор Телегунь, 91 год;
Елена Песина;
Ольга Юрченко.
Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.
Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.
В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время