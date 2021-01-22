Прокуратура совместно с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
«В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей, в порядке ст. 208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением», - написала она в Facebook.
Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
Всем им готовятся сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения. «Установлено, что задержанные супруги – учредители общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности связанной с уходом за пожилыми людьми», - сообщила генпрокурор.
Стоимость пребывания в пансионате «Золотое время» они оценивали в среднем в 15 тысяч гривен.
У задержанного владельца на участке сразу два дома.
На здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию, и к нему без получения специальных разрешений, предусмотренных законодательством, подключено электро- и газоснабжение, путем подключения от коммуникаций оформленного дома.
Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого «реабилитационного центра» для алко- и наркозависимых. Основания их пребывания и точное количество устанавливается. Сейчас следственные действия продолжаются, допрашиваются другие работники пансионата, где произошел пожар, а также свидетели, проводятся обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.
Следственным путем проверяются следующие основные версии возникновения пожара:
- в результате поджога (занесение постороннего огня),
- в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами;
- в результате замыкания электросети.
Также прокуратура и ГБР начали производство, в котором проверят, надлежащим ли образом отдельные должностные лица ГосЧС выполняли свои обязанности по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности на этом объекте.
Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.
Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.
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