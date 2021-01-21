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Пострадавшее от пожара в Харькове заведение для престарелых не имеет разрешительных документов. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе внеочередного заседания Кабмина.

«Это заведение функционировало не в правовом поле, его нет в реестре поставщиков социальных услуг. Сведения о таком заведении отсутствуют в Департаменте социальной защиты, - отметила Лазебная. - Требования к функционированию таких заведений, где проживают граждане пожилого возраста, люди с инвалидностью, регулируются законом и к таким заведениям есть четкие критерии их деятельности. Поэтому мы сейчас организуем работу по выявлению таких заведений, которых нет в реестре поставщиков социальных услуг».

По решению правительства, Комиссия должна отчитаться о результатах работы не позднее, чем в месячный срок.

Министр уточнила, что пока департамент социального обеспечения в Харьковской области размещает людей, нуждающихся в помощи, в пансионатах.  

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.
ForUm

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