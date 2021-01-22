В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 507 больных коронавирус. Умерли 14 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 507 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 2260 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 125 342», - сообщил он.

В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

«Выздоровели за сутки в Киеве 2854 человека! Это самое большое количество за период пандемии. Всего коронавирус преодолели 55 тыс. жителей столицы», - подчеркнул Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 98, в Днепровском - 72, и в Святошинском районе – 71 случай.

«В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1161 больной, из них 4 ребенка. 818 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ - 17 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 29 процентов», - сказал Кличко.

В Украине по состоянию на 22 января зафиксировано 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.