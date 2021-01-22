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В Украине по состоянию на 22 января зафиксировано 5348 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 1900 человек; летальных случаев - 163; 14239 человек выздоровели. За сутки поведено 43 593 (в том числе методом ПЦР - 23410, методом ИФА - 20183) тестиирований.

За все время пандемии в Украине заболели - 1182969 человек; выздоровели - 928969 человек; летальных случаев - 21662; проведено ПЦР-тестов - 6057828.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.
ForUm

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