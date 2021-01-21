В Офисе президента поприветствовали решение Кабинета Министров об увольнении Виталий Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.
Сотрудники патрульной полиции остановили это лицо по подозрению в вождении в состоянии опьянения. Немилостивый не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, что его статус в исполнительной власти дает ему право на это.
«Никакого оправдания такому поведению быть не может - человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию», - отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
В ОП подчеркнули, что Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона. Пребывание на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства. Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно. Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера. Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона.
«Освобождение Немилостивого - это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность», - добавил Машовец.
Напомним, патрульные полицейские остановили заместителя вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.
Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.
По данным СМИ, инцидент произошел 30 декабря 2020 года.
21 января Кабинет Министров во время внеочередного заседания одобрил проект распоряжения об освобождении Немилостивого от должности.
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