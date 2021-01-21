Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 21 января одобрил проект распоряжения об освобождении от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого согласно поданному заявлению, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в правительстве не должны работать лица, которые не уважают законы Украины и прикрываются своим служебным положением.

«Поведение, которое позволил себе заместитель министра, является недопустимым. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра. Должность в Кабинете Министров Украины - это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной», - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, патрульные полицейские остановили заместителя вице-премьер-министра, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского Виталия Немилостивого по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии.

Немилостивый отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с патрульными.

По данным СМИ, инцидент произошел 30 декабря 2020 года.