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В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 606 больных коронавирусом. Умерли 16 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 606 больных коронавирус. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2227 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 124 240», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 59 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки в Киеве вдвое больше людей, чем заболели – 1251.

Всего коронавирус преодолели 50 339 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 108, Дарницком - 101, Оболонском районе - 83 случая.

«К сожалению, не на много уменьшается количество больных, нуждающихся в госпитализации и тех, кто находятся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1217 больных коронавирусом, из них 8 детей. 903 пациента – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1013 человек. Под аппаратами ИВЛ – 29 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - свыше 30 процентов», - сказал Кличко.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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