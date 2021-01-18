Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова и внести его в «черный список» невъездных.

Как сообщил МИД, в понедельник министерству внутренних дел и департаменту по делам миграции передано предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, передает Интерфакс.

В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

«Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими», - отметил министр в рекомендации.

Позднее в понедельник он сказал журналистам, что окончательное решение по Киркорову предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте. Ландсбергис подчеркнул, что участие Киркорова в концертах в Крыму «существенно вредит национальной безопасности Литвы».

Как сказал глава МИД, Киркоров, «по нашему предложению, не должен бывать в Литве». «Такое предложение мы представили МВД, окончательно решение в его руках», - добавил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что нынешнее правительство должно «системно оценивать прибывающих в Литву в целом из таких государств, как Россия», и следует оценивать возможность внесения в «черный список» и других российских исполнителей, а также «представителей белорусского режима, ответственных за репрессии».

Дискуссии о расширении «черного списка» возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, отмечает агентство BNS.