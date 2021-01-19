Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте «Северный поток-2» из-за опасения американских санкций – это Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций») трубоукладчик «Фортуна», задействованный в строительстве «Северного потока-2».

Российский Газпром заявил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен.

Сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому. В суде заявили, что следователи Государственного бюро расследований в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.

Северное межобластное теруправление АМКУ по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ открыло дела против 6 газсбытов (Житомирская, Черниговская, Черкасская, Киевская обл., Киев и Умань).

Бывший заместитель командира боевой группы белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, который обнародовал записи спецслужб Беларуси, дал в Киеве показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В МИД Беларуси заявили, что Макар предлагал официальному Минску информацию в обмен на крупное вознаграждение.

В Украине по состоянию на 19 января зафиксировано 3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Государственное бюро расследований при содействии Офиса президента Украины разоблачило преступную деятельность гражданина Украины - бывшего помощника народного депутата Украины, который путем обмана пытался завладеть денежными средствами лица в сумме 200 тыс. долларов США.