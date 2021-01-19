Российский Газпром заявил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, причиной для принятия такого решения в Газпроме называют политическое давление.

В то же время, как сообщает ТАСС, «Газпром» заявил, что намерен завершить строительство трубопровода, «как только это станет разумно возможным».

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как газопровод «Северный поток-2», мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», - заявили в Газпроме.

Напомним, 29 декабря 2020 года Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока-2», таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Правительство земли Мекленбург-Западная Померания одобрило создание »Фонда защиты климата Мекленбурга», главной целью которого является помощь достройки газопровода «Северный поток-2» в обход санкций США.

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в водах страны.

18 января немецкие природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения на строительство газопровода