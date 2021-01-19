США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA («Противодействие противникам Америки посредством санкций») трубоукладчик «Фортуна», задействованный в строительстве «Северного потока-2», сообщает Минфин США.

Также под санкции попал владелец «Фортуны» ООО «КВТ-РУС». Санкции в его отношении предусматривают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества, передает Интерфакс.

Информация о грядущем расширении санкций появилась в немецкой прессе днем ранее. В компании Nord Stream 2 AG журналистам сказали: «Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток 2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий».

«Европейские правительства и Еврокомиссия выразили однозначное несогласие с применением США односторонних санкций против компаний, законно осуществляющих свою деятельность в ЕС, как с практикой, противоречащей международному праву и нарушающей энергетический суверенитет EC», - напомнили в проектной компании.

Там отметили, что защищать европейские компании «от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия».

«Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы», - полагают в Nord Stream 2 AG.

В SDN List в рамках санкций против Венесуэлы также внесены два танкера под российским флагом («Sierra», ранее известный как «Sienna», и «Максим Горький») и компания «Рустанкер».

В санкционном списке указан адрес, по которому «Рустанкер» был зарегистрирован до лета прошлого года (г. Темрюк, ул. Ленина, д. 32). Актуальный же адрес компании, согласно «СПАРК-Интерфаксу» - Новороссийск, набережная им. адмирала Серебрякова, д. 79, офис 5. Учредитель компании – «Маканди Марин Инк.» (Маршалловы острова).

Напомним, российский Газпром заявил, что проект «Северный поток-2» может быть отложен или приостановлен.