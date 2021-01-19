Бывший заместитель командира боевой группы белорусского спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар, который обнародовал записи спецслужб Беларуси, дал в Киеве показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что 16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. «После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в раскрытии убийства Павла Шеремета. По просьбе начальника Управления Национальной полиции Украины мне выдали украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в расследовании. Это можно было сделать в Вильнюсе, но лучше в Украине. Посоветовавшись со своей командой, я согласился лететь в Украину. Я получил много писем от людей, просящих не летать, потому что это может быть опасно, но я все равно решил летать», – подчеркнул Макар.

«Когда я приехал в Украину, меня встретили спецслужбы. Меня охраняли 24 часа в сутки. Я увидел профессионализм в работе украинских спецслужб. Мы проводили следственные действия и другие мероприятия в Национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне. На мой взгляд, я привел достаточно оснований, чтобы утверждать, что белорусские спецслужбы имеют какое-то отношение к приказу об убийстве Павла Шеремета. Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ. Я не публиковал ее, потому что некоторым людям грозила опасность. Общаясь с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их правоте и профессионализме. Мы согласились, и я пообещал не разглашать свои показания, так как это может повлиять на ход расследования. Суды по этому уголовному делу уже идут, и очень важно, что эта информация никуда не денется», – заявил он.

По мнению Макара, 60% причин убийства Шеремета связаны с делами пропавших без вести. «Павел также принимал активное участие в расследовании взрыва в минском метро в 2011 году. По моему личному мнению, сопоставив ряд фактов и поговорив с украинскими следователями, можно говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло стать причиной его устранения. И это было сделано как показательное убийство. Мои источники в Беларуси рассказали мне, что публикация аудиозаписи вызвала большой ажиотаж в КГБ. Все на взводе ждут комментариев, смотрят друг на друга, все чего-то боятся. Я в безопасности? Я иду на осознанный риск, и я не отступлю и буду двигаться вперед ради белорусского народа. И я думаю, что добьюсь того, к чему стремлюсь», – подытожил он.

Напомним, на обнародованных 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и ветерана войны на Донбассе Андрея Антоненко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Дугарь якобы фотографировала камеры накануне убийства.

Полиция называла мотивом убийства дестабилизацию ситуации в Украине, однако официально в материалах дела указано, что фигуранты увлеклись «ультранационалистическими идеями, культивируя величество арийской расы», пытались убийством привлечь внимание к своим взглядам.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

21 мая всем трем подозреваемым в убийстве изменили подозрения – теперь следствие называет организаторами преступления «неустановленных лиц». 22 мая полиция завершила расследование в отношении подозреваемых.