Первая немецкая компания отказалась от участия в проекте «Северный поток-2» из-за опасения американских санкций – это Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом, сообщает во вторник газета Bild.

Издание ссылается на электронную переписку предприятия. Согласно переписке, компания на прошлой неделе уведомила США о том, что планирует придерживаться норм американского закона о санкциях PEESCA и расторгает договоры и сотрудничество с «Северным потоком 2». Проектную компанию об этом представители Bilfinger уже уведомили, но «русские не прореагировали», передает Интерфакс.

«Поэтому в Мангейме теперь опасаются, что «Северный поток-2» подаст в суд», - отмечает издание.

Сообщается, что у Bilfinger с «Северным потоком-2» было несколько контрактов, в том числе контракт на разработку систем безопасности для газопровода, сумма контракта составляет 15 миллионов евро.

Администрация США давно выступает против реализации «Северного потока-2». Уже введен пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.