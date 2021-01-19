В Украине по состоянию на 19 января зафиксировано 3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 801 человек, летальных случаев – 177, выздоровели 15052 человека, осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18734, методом ИФА - 14666).
За все время пандемии в Украине заболели 1167655 человек, выздоровели - 886 248, летальных исходов - 21 046, проведено 5983122 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 637 случаев;
Винницкая область - 73 случая;
Волынская область - 70 случаев;
Днепропетровская область - 201 случай;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 38 случаев;
Закарпатская область - 94 случая;
Запорожская область - 449 случаев;
Ивано-Франковская область - 127 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 29 случаев;
Луганская область - 64 случая;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 453 случая;
Полтавская область - 197 случаев;
Ривненская область - 58 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 39 случаев;
Черкасская область - 208 случаев;
Черновицкая область - 172 случая;
Черниговская область - 3 случая.
Напомним, в Украине по состоянию на 18 января 2021 года было зафиксировано 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
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