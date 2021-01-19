В Украине по состоянию на 19 января зафиксировано 3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 801 человек, летальных случаев – 177, выздоровели 15052 человека, осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18734, методом ИФА - 14666).

За все время пандемии в Украине заболели 1167655 человек, выздоровели - 886 248, летальных исходов - 21 046, проведено 5983122 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ривненская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 18 января 2021 года было зафиксировано 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.