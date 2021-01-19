Распространявший якобы изобличительные сведения о белорусских правоохранителях бывший белорусский офицер Игорь Макар предлагал официальному Минску информацию в обмен на крупное вознаграждение, заявили в МИД Беларуси.

«У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности», - заявили в ведомстве.

На записи – разговор сотрудника посольства Беларуси в Литве с Макаром, который предлагает за внушительное вознаграждение предоставлять определенную информацию.

В МИД Беларуси заявили, что им «этот индивид довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний».

«Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам. Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше Посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку. Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения и дальше ждать, наверное, не имеет смысла», - говорится в сообщении.

Напомним, на обнародованных Макаром 4 января записях якобы фигурирует экс-глава белорусского КГБ Вадим Зайцев, который говорит, что необходимо сделать «какую-то закладку» и таким образом убить Шеремета. Записи, опубликованные изданием EUobserver, датированы 2012-м годом.

Бывший сотрудник белорусского спецназа, который распространил аудиозапись обсуждения силовиками Беларуси возможности убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу в Офисе генерального прокурора Украины.

20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.