Следователи Государственного бюро расследований в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда, заявили в пресс-службе КСУ.

«Согласно части девятой статьи 24 закона Украины «О Конституционном суде Украины» судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц», - говорится в заявлении на сайте суда.

«В связи с этим вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что «... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)», - отметили в суде.

Также в КСУ заявили, что информация об обеспечении ГБР исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020, согласно с которым последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его главы и не имеет права находиться в помещении данного суда, не соответствует действительности.

«Откровенной ложью является утверждение о том, что «... Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связаны с его участием в уголовном производстве», - утверждают в КСУ.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля.

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.