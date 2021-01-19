также в разделеПолитика
Гармаш: ОБСЕ допустила на заседания ТКГ «общественных советников» боевиков 44
Кулеба: «Крымская платформа» набирает поддержку в мире 11
КИУ: В прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в Раде 14
Украина в ТКГ предложила разработать единый план по Донбассу 13
Чугаенко: Благодаря Медведчуку мы давно могли бы платить за газ на 25% дешевле 11
Невядомский: Медведчук является народным президентом, так как делает работу за Зеленского и его правительство 26
В ОП хотят пригласить Байдена на 30-летие Независимости Украине 11
Цибулько: За признание «ДНР» и «ЛНР» отдельными государствами Кравчука нужно судить 870
МИД: Выход РФ из Договора об открытом небе уничтожает европейскую архитектуру безопасности 29
Розенбаум: Кравчук признал ДНР и ЛНР отдельными государствами 59
Шамин: Вернуть Донбасс в Украину можно только с участием Медведчука, потому что с Зеленским уже никто иметь дело не собирается 30
Кушнир: «ДНР» и «ЛНР» не доверяют представителям Зеленского в ТКГ, а вот Медведчука считают человеком, который держит свое слово 22
ОГП открыл дело по кнопкодавству за Шкарлета 35
Чаплыга: Логично, что ОРДЛО передают удерживаемых лиц автору мирного плана в лице Медведчука 57
Глава ОБСЕ посетит Украину 12
Зеленский прокомментировал снижение цены на газ 47
Украина и Венгрия разрабатывают «джентльменское» соглашение 28
Джангиров: ДНР и ЛНР демонстрируют, что не верят Зеленскому, а доверяют только Медведчуку 139

Следователи Государственного бюро расследований в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда, заявили в пресс-службе КСУ.

«Согласно части девятой статьи 24 закона Украины «О Конституционном суде Украины» судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц», - говорится в заявлении на сайте суда.

«В связи с этим вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что «... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)», - отметили в суде.

Также в КСУ заявили, что информация об обеспечении ГБР исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020, согласно с которым последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его главы и не имеет права находиться в помещении данного суда, не соответствует действительности.

«Откровенной ложью является утверждение о том, что «... Секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму его председателя, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для председателя суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связаны с его участием в уголовном производстве», - утверждают в КСУ.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.

28 декабря 2020 года Офис генпрокурора отправил Тупицкому по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля. 

19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины не пустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Позже в этот день следователи ГБР сообщили о подозрении Тупицкому.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3159 грн.
13
Теги