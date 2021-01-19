Северное межобластное теруправление АМКУ по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ открыло дела против 6 газсбытов (Житомирская, Черниговская, Черкасская, Киевская обл., Киев и Умань), сообщил глава межобластного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«Покупать газ на 40% дешевле можно было уже в прошлом году. С момента, когда рынок газа открылся для населения. Точнее, должен работать. Потому цену, которую выставляли последние три месяца некоторые газсбыты, никак нельзя назвать рыночной. Рыночная цена – результат конкуренции. А когда поставщик, используя свое монопольное положение, продает на 2 - 2,5 гривни за кубометр дороже, чем конкуренты и дороже, чем средневзвешенная цена - это уже не рынок», - написал он в Facebook.

С точки зрения конкурентного законодательства это – признак злоупотребления собственным монопольным положением.

Он напомнил, что премьер поручил разобраться с ситуацией по ценам на газ в конце года. «Проведенный нами анализ дает все основания открыть дело о злоупотреблении монопольным положением на рынке по поставке природного газа для нужд населения. Поэтому сегодня административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ возбудила дело в отношении нарушений конкурентного законодательства в действиях компаний «Киевоблгаз Сбыт», «Житомиргаз Сбыт», «Черниговгаз Сбыт», «Черкассыгаз Сбыт», «Уманьгаз Сбыт» и «КиевГазЕнерджи», - сообщил Хмельницкий.

Именно эти компании имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на рынке в своих регионах.

По его словам, в ближайшее время на очереди и другие области и города.

«Речь идет не только о неоправданно высоких ценах, говорится также и о действиях учредителей этих газсбытов. Есть жалобы на операторов газораспределительных сетей, которые пытаются останавливать переход потребителей к другим поставщикам. Например, через начисление несуществующей задолженности при окончательных расчетах», - отметил чиновник.

Кстати, если вы столкнулись с действиями газораспределительных или сбытовых компаний, которые останавливают конкуренцию поставщиков - присылайте нам об этом информацию на эл.почту Северного отделения: [email protected], https://amcu.gov.ua/ .. ./zver.../forma-dlya-zvernen-gromadyan и по тел. (044) 248-08-92 или по адресу: Киев, ул. В. Липкивского 45. Все эти жалобы станут предметом рассмотрения АМКУ.

Напомним, 28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей.