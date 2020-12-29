Палата представителей Конгресса США приняла закон об оборонном бюджете, обойдя вето президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Соответствующий документы поддержали 275 членов Палаты, где большинство имеют демократы.

Следующий этап – голосование за этот законопроект в Сенате. В то же время верхняя палата Конгресса контролируется республиканцами. Для того, чтобы документ был принят, а вето Трампа преодолен, его должны поддержать две трети конгрессменов.

Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить 740 млрд долларов, в том числе передбаеться 250 млн долларов на военную помощь Украине.

Трамп ветировал документ, поскольку считает, что такой бюджет является «подарком Китая и России».

В то же время в проект законе отсутствует норма об отмене убежища технологический компаний от судебных исков по пользовательского контента, которую действующий президент США потребовал добавить.

Ожидается, что Сенат рассмотрит законопроект 29 декабря.

Напомним, 23 декабря президент США Дональд Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который предусматривает усиление санкций против российского газопровода «Северный поток-2» и помощь Украине.