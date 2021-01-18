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Комментарии западных политиков о возвращении в Россию Алексея Навального призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», - сказал он. 

Лавров считает, что инцидент с Навальным искусственно приобрел внешнеполитическое звучание.  «Случай с Навальным приобрел внешнеполитическое звучание искусственно, я бы сказал, и совершенно неправомерно», - подчеркнул он. 

Лавров отметил, что официальный ответ Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ опирался не на конкретные доказательства отравления Навального, а исключительно на данные его опроса и опроса его жены. «Когда на днях Германия так радостно сообщила, что они нам дали ответы на все четыре запроса генеральной прокуратуры, весь этот ответ опирался исключительно на опрос Навального и его супруги. Вот и все, что нам предъявили», - сказал министр. 

По его словам, дополнительный запрос в адрес Берлина по ситуации вокруг Навального необходим, чтобы ответственные германские ведомства не посчитали достаточным ответом отписку, которая Россия получила в ответ на предыдущие обращения. «Насчет запросов, которые направляет Генпрокуратура: это ее прерогатива. Я думаю, что, конечно, дополнительный запрос необходимо направить. Просто чтобы немецкие коллеги не ощущали себя как бы уже исполнившими свои функции», - сказал Лавров.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.
ForUm

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