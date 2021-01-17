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Укрзализныця упростит требования для пропуска пассажиров в вагоны. Планируется разрешить пользоваться ксерокопиями документов, а не только оригиналами.

Об этом заявил глава компании Владимир Жмак в интервью телеканалу Украины 24.

Кроме этого, Жмак анонсировал усиление контроля за соблюдением норм перевозки багажа.

«Сейчас мы будем уделять больше внимания тому, чтобы эти нормы выполнялись. Потому что провоз неоплаченного багажа также наносит нам ущерб», — сказал он.

Глава УЗ уточнил, что контроль за багажом — ответственность проводника, а также начальника поезда.

Напомним, Укрзализныця запускает чат-бот в Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
ForUm

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