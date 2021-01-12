Укрзализныця совместно с Visa и Middleware запустила первый собственный чат-бот в Viber и Telegram с функциями прямой продажи билетов, заказа питания во время поездки, отображения расписания движения, возвращения приобретенных билетов, информировании о прибытии, опоздании, номере пути и др.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе общества.

Оплата за билеты может быть осуществлена ​​непосредственно в боте без «редиректа», для этого можно привязать платежную карту в электронном кошельке, а также использовать Google Pay, Apple Pay и Viber Chatbot Payments.

Проект реализован совместно с технологическим партнером Visa и «Укрзализныци» - компанией Middleware Inc. (США) - на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine. Компания Middleware впервые в мире интегрировала технологию оплаты в чат-боте в мессенджере с помощью токенов Visa. Технология использования токенов делает платежи в чат-боте еще более безопасными и простыми. Бот говорит на трех языках - украинском, английском и русском - и кроме справочной информации дает возможность обратной связи.

В первом релизе для заказа доступны билеты на скоростные поезда Интерсити+ и их расписание. Протестировать бот и приобрести билеты на путешествия по железной дороге уже можно здесь: https://vb.me/ukr_railway