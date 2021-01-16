Председатель комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что вакцина от коронавируса в частных клиниках может стоить 700-750 гривен. Речь идет о вакцине от китайского производителя Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он в частности рассказал, как формируется цена на вакцинацию.

«Если мы видим, что Украина закупает у компании Лекхим вакцину за 17,8 доллара, до этого обычно надо добавить: кабинет прививки, медицинская сестра, чей труд будет использоваться, и консультация врача, - то, скорее всего, я думаю, частные больницы добавят где-то 200 гривен к цене закупки», - сказал он.

Таким образом, по его словам, цена должна быть 700-750 гривен в частных клиниках.

Напомним, Степанов сообщил, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19.