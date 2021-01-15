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Вакцинация украинцев от коронавируса начнется в первом квартале этого года, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».

«Мы сразу говорили, что начнем в феврале или марте 2021 года. Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть. Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тыс. доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию», — сказал он. 

Вакцины сейчас используются в экстренном режиме, пояснил министр.

«Япония, например, не начинала вакцинацию и не будет начинать по крайней мере до начала марта. Они ждут, смотрят, что происходит в мире с вакциной. Мы должны знать, что ни одна вакцина не закончила третью стадию испытаний, ближайший срок окончания одной из вакцин – это конец 2021 года, сейчас идет экстренное использование вакцин», — сказал он.

Степанов также ответил на обвинение журналиста в том, что он якобы провалил задание президента по закупке вакцины.

«Переговоры – сложный процесс. В результате этих переговоров мы достигли результата, что в феврале начнем ее получать. Мы изначально рассчитывали, что будем получать в феврале. Мы сделали серьезные шаги со странами, где производятся вакцины. Все те же документы (паспорт вакцинации. – Ред.), которые будут получать в странах ЕС, будут получать и украинцы», — сказал министр.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса. 

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

11 января группа фармацевтических компаний «Лекхим» заявила, что заключила соглашение с китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз против COVID-19. Также отмечалось, что в 2022 году компания наладит производство вакцины на украинском предприятии ЧАО «Лекхим-Харьков».
ForUm

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