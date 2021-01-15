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Полиция провела ряд обысков в Управлении капитального строительства Николаевского горсовета и у подрядчиков по фактам растраты должностными лицами бюджетных средств

Как сообщает пресс-служба облглавка, в ходе аудиторской проверки были выявлены факты несоответствия сведений в служебной документации о проведении строительства по ряду объектов с различиями в около миллиона гривен.

Об этом стало известно правоохранителям и по указанным фактам следователи Следственного управления начали уголовное производство.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовного преступления отыскания и изъятия документации, которая может иметь значение в расследовании и быть признанной вещественным доказательством, 15 января следователи Следственного управления и спецназовцы прибыли с санкциями на обыск в управление капитального строительства Николаевского горсовета, в офисные помещения строительных организаций, по месту жительства руководства фирмы подрядчика, а также чиновников управления.

В результате ряда обысков полицейские изъяли компьютерную технику, денежные средства, бухгалтерскую документацию по использованию бюджетных средств в сфере капитального строительства объектов инфраструктуры города.

Правоохранители проверяют достоверность данных о фактических объемах выполненных строительных работ, которые указаны в отчетной документации, а также была завышена стоимость выполненных работ и строительных материалов и оборудования с использованием коробов городского бюджета. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 191 УК «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Изъята документация тщательно исследоваться в ходе экспертиз. После проведения соответствующих следственных действий будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.
ForUm

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