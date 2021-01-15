Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинской ПАО «Мотор Сич».

Как передает Укринформ, об этом сообщается в пресс-релизе американского ведомства.

«Skyrizon - китайская государственная компания - и ее попытки приобрести и узаконить зарубежные военные технологии представляют значительную угрозу национальной безопасности США и интересам внешней политики», - заявил глава ведомства Уилбур Росс.

Он также добавил, что введением санкции против компании, Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

«Безрассудные и воинственные действия Китая в Южно-Китайском море и его агрессивный толчок ради приобретения интеллектуальной собственности и технологий для его милитаризации представляет угрозу национальной безопасности США и безопасности международного сообщества», - отметил Росс.

Также под ограничения попала китайская компания Chinese National Offshore Oil Corporation.

Отныне компаниям понадобится дополнительное лицензирование в США для экспорта, реэкспорта и перемещения своих товаров.

Ранее стало известно, что девять китайских компаний попали в «черный список» США в связи с вероятной причастностью к оборонной отрасли КНР.

Как сообщалось, в начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited. «Обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ОАО «Мотор Сич», - говорилось в сообщении DCH.

6 августа АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ - Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по доарбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.

В ноябре прошлого года стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.