Антимонопольный комитет Украины в настоящее время рассматривает четыре дела о концентрации в виде приобретения опосредованного контроля над ПАО «Мотор Сич», в рамках которых исследуется влияние заявленных транзакций на состояние конкуренции, в частности, на рынках авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, их технического обслуживания и ремонта.

«Несмотря на то, что вчера покупатель акций «Мотор Сич» отозвал заявления о предоставлении разрешения на концентрацию, АМКУ продолжает осуществлять исследование вопроса приобретения акций «Мотор Сич» без получения разрешения АМКУ, начатое по собственной инициативе», – говорится в ответе ведомства на запрос агентства Интерфакс-Украина.

Согласно ему, АМКУ в пределах полномочий проведет оценку реализации стратегического предприятия на соответствие конкурентному законодательству.

«По результатам проведенной проверки в случае выявления нарушений будут приняты жесткие меры реагирования в соответствии с действующим законодательством», – подчеркивается в документе.

Ранее в четверг президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал безотлагательно совместно с аппаратом Совета национальной безопасности и обороны и СБУ принять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства.

«Следует провести системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности, «Мотор Сич», - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как сообщалось, перед этим Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что ее «дочка» Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании 4 августа совместно подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций «Мотор Сич» (Запорожье). Китайская компания уточнила, что в тот же день Beijing Skyrizon отозвала из АМКУ заявление, которое она подала совместно с госконцерном «Укроборонпром» в июне 2019 года. Xinwei указала, что субъект сделки и акции целевых активов заморожены, поэтому успешное проведение этой реорганизации все еще находится под вопросом.

DCH Group - одна из крупных промышленных финансовых групп Украины, объединяющая металлургическую, горнодобывающую, машиностроительную, инфраструктурную, финансовую и другие отрасли.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций «Мотор Сич» уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решался вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей «Укроборонпрому» 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций «Мотор Сичи» выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Об обеспокоенности США продажей «Мотор Сичи» китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на «Мотор Сич» американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

Акции «Мотор-Сич» находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном производстве о продаже контрольного пакета акций.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев «Мотор Сич», действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия…, осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению», – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

Согласно ему, в АМКУ в начале июня 2017 года поступило заявление от собственника китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. и «Мотор Сичи» о предоставлении разрешения на концентрацию, согласно которому этот гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет указанными 41,00087%.

В судебном определении также говорилось, что продавцом выступал гражданин Украины, который владел напрямую 15,83% акций ПАО, а также 17,3113% его акций через Business House Helena и 15,7% через ООО «Гарант Инвест», ООО «Гарант Альфа», ЗАО «Торговый дом «Елена», СК «Мотор Гарант».

Согласно отчетности «Мотор-Сичи», ранее его крупнейшим акционером-физлицом был почетный президент предприятия Вячеслав Богуслаев, на тот момент бывший народным депутатом. По данным системы раскрытия информации НКЦБФР, на конец второго квартала 2017 года единственным акционером с пакетом более 10% акций была панамская Business House Helena – 17,3113%.

ПАО «Мотор Сич» - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход «Мотор Сичи» вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.