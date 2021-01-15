Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал, планирует ли власть продлевать карантин в Украине.

Об этом он рассказал в эфире «1+1», передает УНИАН.

На вопрос «Надо ли продлевать карантин?» глава правительства ответил:

«Господин министр (глава Минздрава Максим Степанов. - Ред.) озвучивает правительственную позицию. Этот карантин (январский локдаун. - Ред.) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года», - сказал Шмыгаль.

Он также добавил, что Украина уже подписала все необходимые для получения вакцины от коронавируса документы в рамках инициативы COVAX.

Напомним, с 8 до 24 января включительно в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января