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Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января», - сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Ляшко отметил, что Минздрав рассчитывает выйти из карантина с 25 января и больше не вводить жесткий локдаун в дальнейшем, а перейти на адаптивный, который будет применяться там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

Вместе с тем он подчеркнул, что «есть определенные переменные, которые нельзя предсказать»  и учесть в прогнозах.

Напомним, с 8 до 24 января включительно в Украине действуют усиленные карантинные ограничения.
ForUm

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