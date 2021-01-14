Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России по Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение ЕСПЧ о приемлемости дела Украины против России относительно Крыма является важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против нашей страны.

Европейский суд по правам человека в своем решении о признании приемлемым для рассмотрения дела «Украина против России» относительно Крыма принял во внимание высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факты захвата полуострова российскими военными.

Украина в феврале получит вакцину от COVID-19, и это может быть Pfizer, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Газопоставляющая компания (ГК) «Нафтогаз Украины» готова в рамках тарифного плана «Месячный» обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Кабинет Министров провел встречу с Международным валютным фондом относительно установления цен на газ для населения.

Нижняя палата Конгресса США большинством голосов утвердила решение об объявлении импичмента действующему президенту Дональду Трампу с обвинением в подстрекательстве к мятежу.

Подконтрольные Кремлю власти оккупированного Россией Крыма выставили на аукцион завод марочных вин «Коктебель». Стартовая цена предприятия – 100 млн рублей.

Министерство здравоохранения не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВР с 450 до 300 народных депутатов.

По состоянию на 14 января 2021 года в Украине зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, заявили в четверг в Европейском региональном бюро (ЕРБ) ВОЗ в ходе брифинга.