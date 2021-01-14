Украина в феврале получит вакцину от COVID-19, и это может быть Pfizer, сообщил в интервью LB.ua главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов.

6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 000 доз (достаточно на 50 тыс. Человек).

Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую ​​вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech. «Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, в которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использования. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer», - отметил Ляшко. Заместитель главы Минздрава отметил, что в рамках COVAX будут поступать и другие продукты. Ранее заявлялось, что эта инициатива позволит в Украине поставку препарата AstraZeneca, исследования которого показали низкую эффективность, чем Pfizer (в среднем 70%, но в зависимости от дозы может составлять 62 и 90 процентов).

«В феврале появится вакцина и начнется первый этап вакцинации. Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки. Уже 15 января в нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол . знаем предыдущий тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированы, которая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады», - заверил Ляшко.

Официальной заявки на регистрацию мРНК-вакцины в Украине еще нет. Но со всеми производителями ведутся переговоры о регистрации. Он также добавил, что Украина ничем не рискует в случае с закупленной в Китае вакциной от компании Sinovac, эффективность которой исследования в Бразилии показали на уровне 50,38%. Украина согласилась закупить этот препарат при эффективности от 70%. Эффективность этой вакцины оценили также в Индонезии - она ​​составила 65%.

При этом в Турции эффективность препарата оценили выше - на 91%.

Напомним, если эффективность третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины будет ниже 70%, производитель вернет Украине деньги.

Сумма сделки по вакцин составляет 964 млн долларов. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев. Первый этап вакцинации в Украине предусматривает прививки приоритетных групп населения, в частности медицинских работников.

Глобальная инициатива COVAX предусматривает вакцинацию 20% населения. Для Украины это 8 млн. Поскольку от коронавируса прививают в два этапа, нужно 16 млн доз.