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По состоянию на 14 января 2021 года в Украине зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.  

За прошедшие сутки госпитализировано – 2229 человек; 162 – скончались и 10192 – выздоровели.

Проведено - 54 265 (в том числе методом ПЦР - 33349, методом ИФА - 20916) тестирований за сутки.

За все время пандемии в Украине заболели 1138764 человека; выздоровели 837063; летальных случаев - 20376; проведено ПЦР-тестов - 5874851.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.
ForUm

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