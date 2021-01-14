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Кабинет Министров провел встречу с Международным валютным фондом относительно установления цен на газ для населения. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Позиция нашего правительства: рынок газа в Украине должен работать. К сожалению, некоторые игроки рынка продолжают злоупотреблять положением, от чего страдают украинцы», - написал он.

Шмыгаль отметил, что необходимо найти компромисс, который «уже сегодня защитит людей и поможет рынку газа развиваться в будущем».

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.
ForUm

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