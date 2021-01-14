Подконтрольные Кремлю власти оккупированного Россией Крыма выставили на аукцион завод марочных вин «Коктебель». Стартовая цена предприятия – 100 млн рублей. Об этом сообщается на российском сайте для размещения информации о проведении торгов, передают Крым.Реалии.

В документации указано, что Министерство имущественных и земельных отношений Крыма продает недвижимое имущество винзавода – 73 объекта в Щебетовке, Коктебеле, Курортном, Наниково. Их стоимость 80,8 млн рублей. Также отмечается, что земельные участки предприятия оценены в более чем 17,35 млн рублей, движимое имущество – чуть менее двух миллионов рублей. Объекты, согласно документации, находятся в аренде у ООО «Завод марочных вин «Коктебель»

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января. Проведение торгов запланировано на 26 января.

ООО «Завод марочных вин «Коктебель» было учреждено в октябре 2014 года, оно на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области России. Предприятие принадлежит Михаилу Якубчику, которого российские СМИ называют родственником директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Завод марочных вин «Коктебель» был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

Напомним, в декабре 2020 года дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект» купила 100% акций крымского винзавода «Массандра». Информация опубликована на официальном сайте России для размещения информации о проведении торгов. Согласно данным, за винзавод заплатили 5 млрд 327 млн рублей. Основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка «Россия» является Юрий Ковальчук, которого СМИ называют «кассиром Путина».

Руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что присвоение и продажа имущества АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра» в оккупированном РФ Крыму расценивается украинской стороной как военное преступление.

Украина намерена инициировать введение новых международных санкций против России из-за присвоения и продажи украинского винзавода «Массандра» в оккупированном Крыму.