Газопоставляющая компания (ГК) «Нафтогаз Украины» готова в рамках тарифного плана «Месячный» обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для клиентов, которые оформили тарифный план «Годовой», стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

Также ГК «Нафтогаз Украины», как поставщик «последней надежды» (ПОН), готова принять всех бытовых потребителей, поставщик которых не сможет или откажется поставлять газ по регулируемой цене.

«Мы готовы минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина. Мы готовы «принять на ПОН» всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбыта обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м», - говорится в сообщении.

«Понимаем, что введением регулируемых цен на газ правительство сделало вынужденный шаг, вызванный мощным противодействием частных поставщиков развития рынка газа и перехода потребителей к новым поставщикам газа. Ежедневно мы получаем жалобы от потребителей, которые не могут найти свой ЭИС-код, которым угрожают начислить вымышленные долги за «температурные» коэффициенты или отрезать газ якобы за неправильно оформленные документы», - отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Напомним, 13 января в ходе энергетического совещания Кабинета Министров, представителей НКРЭКУ, главы НАК «Нафтогаз Украины» и специалистов в области экономики, электро- и газовой энергетики, которое провел президент Владимир Зеленский, принято решение об уменьшении цены на газ для населения путем введения на время карантина государственного регулирования цен на голубое топливо.

На период действия карантина предлагается установить цену 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 13 января.