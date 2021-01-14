Нижняя палата Конгресса США большинством голосов утвердила решение об объявлении импичмента действующему президенту Дональду Трампу с обвинением в подстрекательстве к мятежу.

Голосование состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Решение об импичменте поддержали 232 законодателя, в том числе 10 однопартийцев президента Трампа. Против высказались 197 конгрессменов, представляющих Республиканскую партию.

В резолюции об импичменте указана одна статья обвинения - о «подстрекательстве к мятежу» со стороны Дональда Трампа, когда он обратился к сторонникам с речью, «которая поощряла – и предсказуемо привела – к неизбежным беззаконным актам в Капитолии».

Кроме того, Трампу вменяют незаконное давление на государственного секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера во время телефонного разговора 2 января. Тогда Трамп требовал «найти» достаточное количество голосов для того, чтобы изменить результаты президентских выборов в штате.

«Этими действиями президент Трамп причинил серьезную угрозу безопасности Соединенных Штатов и государственных учреждений. Он угрожал целостности демократической системы, вмешивался в процесс мирной передачи власти и угрожал равноправным ветвям власти. Тем самым он предал доверие к себе как к президенту», - отмечается в резолюции.

Таким образом, Дональд Трамп «продемонстрировал, что он и в дальнейшем будет представлять угрозу национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему будет разрешено оставаться на своем посту».

Далее утвержденная статья по импичменту с обвинениями против Дональда Трампа должна быть направлена ​​в Сенат США.

Напомним, в этот понедельник демократическое большинство в Палате представителей внесло резолюцию об импичменте, в которой Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу. Чтобы избежать длительного процесса отстранения президента в Конгрессе, во вторник законодатели призвали вице-президента США Майка Пенса применить 25 поправку Конституции, которая предусматривает передачу ему президентских полномочий в случае, если глава Белого дома не в состоянии выполнять свои обязанности. Однако Пенс отказался это делать, заявив свою позицию в официальном письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Голосование в нижней Палате об импичменте президента Трампа проходило в условиях усиленной безопасности. Вокруг Капитолия дежурят отряды Национальной гвардии, построены высокие металлические заборы. Законодателям пришлось приходить в зал заседаний через дополнительно установленные металлодетекторы.