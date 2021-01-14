Решение ЕСПЧ о приемлемости дела Украины против России относительно Крыма является важным шагом на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге, передает Укринформ.

«Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. И с каждым шагом цена этой ответственности будет расти. Я абсолютно убежден, что юридическая совокупность действий Украины, - а это не только ЕСПЧ, но и все те процессы, которые происходят в Международном морском трибунале и Международном суде ООН, шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую доносила Украина миру с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будут опровергать всю пропаганду и дезинформацию, которую в связи с этим распространяла Российская Федерация», - сказал Кулеба.

Как ранее сообщал ForUm, 14 января ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России по Крыму и перешел к рассмотрению дела по существу, сообщил министр юстиции Денис Малюська.