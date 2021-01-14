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Во Всемирной организации здравоохранения изучают вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников, заявили в четверг в Европейском региональном бюро (ЕРБ) ВОЗ в ходе брифинга.

«С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы, связанные с вакцинацией международных путешественников. И хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата профилактики является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами», - заявил старший специалист отдела иммунизации ЕРБ ВОЗ Олег Бенеш, передает Интерфакс.

Бенеш указал, что комитет по международным медико-санитарным правилам «периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против COVID-19».

«Данный вопрос (о вакцинации путешественников – ред.) находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня», - добавил он.

По его словам, по этому вопросу в ВОЗ сейчас ведется работа по трем направлениям - по возможности рекомендовать вакцинацию путешественникам и связанным с этим сложностям, по вопросу принятия странами ограничений или требований вакцинации от въезжающих, а также то, как страны могут обмениться информацией о достоверных источниках данных о проведении вакцинации.
ForUm

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