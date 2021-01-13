Закон, предусматривающий штрафы для предприятий и бизнеса за допуск лиц без средств индивидуальной защиты во время действия карантина, опубликован в парламентской газете «Голос Украины» и вступит в силу 14 января.

Так, за допуск лица в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, без предупреждения, донесенного в любой форме и любым способом, о необходимости надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, и/или отсутствие реагирования на пребывание в таких местах человек без надетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции) юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель платят штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

За обслуживание потребителей в период действия карантина работниками субъектов хозяйствования и/или непосредственно физическим лицом-предпринимателем без надетых средств индивидуальной защиты органов дыхания юридическое лицо, физическое лицо-предприниматель платят штраф в размере от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также законом определяется, что составлять постановления о наложении штрафов и применении финансовых санкций уполномочены должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада внесла изменения в ст. 46, 47 закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми определяется, что финансовые санкции в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан устанавливаются для юридического лица, физического лица-предпринимателя за отсутствие масок у граждан, 17 декабря 2020.