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В Украине с 8 января начнут действовать изменения в законодательства о рекламе. Теперь работодателей будут штрафовать, если при поиске вакансий будут указывать пол работника, которого ищут, пишет Сегодня.

Еще с 1996 года в Украине запрещено дискриминировать в рекламе вакансий по признакам пола, расы, цвета кожи, политических и религиозных убеждений.

"Запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие один пол, а также требовать от лиц, трудоустраиваемых, предоставление сведений о личной жизни", – говорится в ст.24 Закона о рекламе.

Однако только сейчас, а именно с 8 января 2022 года, вступают в силу изменения этого закона. Работодателей будут штрафовать в десятикратном размере минимальной зарплаты на момент штрафа. Поскольку в данный момент в Украине минимальная зарплата – 6500 грн, то штраф будет составлять 65 000 грн, пока размер минималки не вырастет.

Специалисты портала по поиску работы Work.ua объяснили AIN.UA, что согласно украинскому законодательству, под это правило подпадает любое объявление о вакансии.

"Реклама – информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно такой личности или товара", – говорится в законе.

Таким образом, вакансия по существу и есть рекламой. А в ней не должно быть информации и требований о поле, возрасте и т. д.

"И вот если работодатели, трактуемые законом как рекламодатели, будут указывать в вакансиях желаемый пол, они могут попасть под санкции – то есть под штраф в размере десяти минимальных зарплат", – объяснили эксперты.

Санкции за нарушение этого правила будут работать следующим образом:

Гоструда составляет распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки – по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и выявления оснований для штрафа;

Работодатель уплачивает штраф в государственный бюджет по месту государственной регистрации юрлица или ФЛП;

Уплатить штраф необходимо в течение 15 дней с получения распорядительного документа Гоструда;

Если не уплатить штраф и не оспорить распорядительный документ, штраф взыскат через суд.
ForUm

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