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Икона, похищенная в Луганске и подаренная министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита в Боснию, может стоить 12,5 миллиона евро, сообщает Балканский обозреватель.

Об этом боснийский телеканал BN TV узнал от источников, близких к окружению Додика.

По данным этого источника, позолоченная старинная икона Николая Чудотворца сохранялась на депозите Banke Srpske. Как она оказалась в банке, который в свое время обанкротился, неизвестно.

Согласно рассказу источника, Додик хотел «вернуть в Россию то, что им принадлежало, и таким образом еще больше укрепит свои связи с этой страной».

Сам акт вручения подарков главе МИД РФ, как утверждается, состоялся за всеми протоколами. При этом один из советников Додика пригласил две съемочные группы на встречу с Лавровым, чтобы осветить событие. Позже именно из сообщений СМИ стало известно, что на 300-летней иконе стоит печать, подтверждающая принадлежность ее Советской Украине. Медиа также процитировали Додика, который заявил, что икона была «найдена в Луганске».

После обнародования этих сведений украинское Посольство Боснии и Герцеговине заявило о необходимости немедленно вернуть предмет культурного наследия Украине. МИД РФ вернул спорную икону посольству БиГ в Москве с сопроводительным письмом, в котором подчеркивалась необходимость возвращения подарка и проведения Интерполом расследования о происхождении этой иконы. Посол БиГ в Москве Желько Самарджия передал икону в офис Додика, но неизвестно точно, как она была завезена в страну. Сам Додик утверждает, что речь идет о семейной иконе, и она будет возвращена этой семье, и подчеркивает, что ничего спорного в этом подарке не было, и средства массовой информации все придумали.

Между тем источник, близкий к кабинету Додика, утверждает, что окружение Додика сейчас рассматривает возможность сделать копию иконы, чтобы скрыть оригинал.
ForUm

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