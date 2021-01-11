По информации журналистов, офицер полиции Капитолия Ховард Либенгуд скончался через три дня после штурма здания.
Руководство выразило соболезнования его родным и коллегам, но не назвало причины смерти правоохранителя. Как сообщает Associated Press, 51-летний американец совершил самоубийство, передает УНИАН.
«Два человека заявили, что смерть офицера была очевидным самоубийством. Он сын бывшего сержанта Сената. Неясно, была ли его смерть связана с событиями среды. Официальные лица не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности», — сообщает Chicago Tribune.
Как сообщают СМИ, Либенгуд работал в полиции Капитолия с 2005 года. Неизвестно, связан ли суицид американца со штурмом здания сторонниками Трампа.
Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.
Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.
Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.
Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.
Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.
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