По информации журналистов, офицер полиции Капитолия Ховард Либенгуд скончался через три дня после штурма здания.

Руководство выразило соболезнования его родным и коллегам, но не назвало причины смерти правоохранителя. Как сообщает Associated Press, 51-летний американец совершил самоубийство, передает УНИАН.

«Два человека заявили, что смерть офицера была очевидным самоубийством. Он сын бывшего сержанта Сената. Неясно, была ли его смерть связана с событиями среды. Официальные лица не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности», — сообщает Chicago Tribune.

Как сообщают СМИ, Либенгуд работал в полиции Капитолия с 2005 года. Неизвестно, связан ли суицид американца со штурмом здания сторонниками Трампа.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.