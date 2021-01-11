Правительство США возбудило по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма из-за беспорядков возле здания Конгресса.

Как передает Укринформ, об этом сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу, который обсудил этот вопрос с министром армии Райаном Маккарти.

По словам Кроу, в ходе беспорядков выявлено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники.

Конгрессмен выразил беспокойство тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и резервисты.

По словам Мак-Карти, в Пентагоне знают о потенциальных террористических угрозах перед инаугурацией вновь избранного президента США Джо Байдена и в сам день церемонии, 20 января.

Мак-Карти уверил конгрессмена, что Минобороны США работает с работниками правоохранительных органов с целью подготовки к обеспечению безопасности.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.