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В мире число случаев коронавируса достигло 90101509. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в воскресенье, 10 января.

В то же время выздоровели уже 64492597 человек, а 1935211 - скончались.

Больше всего случаев заболевания по-прежнему, в США - 22699938. При этом в Штатах 381480 смертей от коронавируса, а 13393078 человек выздоровели. Все еще активны почти 9 млн случаев COVID-19.

На втором месте Индия, где уже 10451346 случаев, но 1007950 закончились выздоровлением, 151048 - смертью. Таким образов активны в Индии всего 224348 случаев.

Тройку замыкает Бразилия, где количество заражений составляет 8075988, а число погибших составляет уже 202 657 человек.

Напомним, третий день подряд в Украине 5 тысяч новых больных COVID-19.
ForUm

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