За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5011 человек, зафиксировано 99 летальных случаев, 5292 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 10 января.
Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне третий день: днем ранее заболело 4846 человек, 8 января — 5767. 7 января коронавирус обнаружили у 8997 человек.
Также количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 115 026 человек, из них 791 598 выздоровели, летальных исходов — 19 767.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 404 случая;
Винницкая область — 69 случаев;
Волынская область — 124 случая;
Днепропетровская область — 240 случаев;
Донецкая область — 186 случаев;
Житомирская область — 111 случаев;
Закарпатская область — 49 случаев;
Запорожская область — 207 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случая;
Киевская область — 405 случаев;
Кировоградская область — 85 случаев;
Луганская область — 142 случая;
Львовская область — 326 случаев;
Николаевская область — 327 случаев;
Одесская область — 446 случаев;
Полтавская область — 175 случаев;
Ровенская область — 159 случаев;
Сумская область — 149 случаев;
Тернопольская область — 150 случаев;
Харьковская область — 344 случая;
Херсонская область — 141 случай;
Хмельницкая область — 185 случаев;
Черкасская область — 302 случая;
Черновицкая область — 151 случай;
Черниговская область — 60 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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