За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5011 человек, зафиксировано 99 летальных случаев, 5292 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 10 января.

Суточный показатель заболеваемости держится на одном уровне третий день: днем ранее заболело 4846 человек, 8 января — 5767. 7 января коронавирус обнаружили у 8997 человек.

Также количество выздоровевших за сутки превысило число инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 115 026 человек, из них 791 598 выздоровели, летальных исходов — 19 767.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 404 случая;

Винницкая область — 69 случаев;

Волынская область — 124 случая;

Днепропетровская область — 240 случаев;

Донецкая область — 186 случаев;

Житомирская область — 111 случаев;

Закарпатская область — 49 случаев;

Запорожская область — 207 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Киевская область — 405 случаев;

Кировоградская область — 85 случаев;

Луганская область — 142 случая;

Львовская область — 326 случаев;

Николаевская область — 327 случаев;

Одесская область — 446 случаев;

Полтавская область — 175 случаев;

Ровенская область — 159 случаев;

Сумская область — 149 случаев;

Тернопольская область — 150 случаев;

Харьковская область — 344 случая;

Херсонская область — 141 случай;

Хмельницкая область — 185 случаев;

Черкасская область — 302 случая;

Черновицкая область — 151 случай;

Черниговская область — 60 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.