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В Генштабе ВСУ готовили операцию по возвращению оккупированного Крыма. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения Десантно-штурмовых войск.

Об этом рассказал бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в фильме журналистов Крым.Реалии.

В генштабе был разработан трехэтапный план. В то время в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25 воздушно-десантной бригады ВСУ.

«ВСУ рассматривали вариант захвата наших территорий. И много военных частей были ориентированы действовать в соответствии с этим планом, чтобы отбить возможные попытки захвата территорий. Среди них и части ВДВ: 25 воздушно-десантная бригада и 79 аэромобильная бригада», - рассказал Кривонос.

По его словам, они должны были войти в Крым, занять позиции и усилить группировку в Крыму, которые были в то время у Вооруженных сил Украины.

Операции помешало то, что 36 бригада в Перевальном была сдана россиянам ее командиром Сергеем Стороженко.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и мобилизация как мужчин, так и женщин.

В свою очередь Кривонос заявил, что идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.
ForUm

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